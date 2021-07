Calciomercato Milan – Concorrenza della Juve per Kaio Jorge: le ultime

Obiettivo di calciomercato del Milan, Kaio Jorge è nel mirino anche di Napoli e Juventus: concorrenza forte dei bianconeri per il brasiliano

Carmelo Barillà

Kaio Jorge è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Ma la concorrenza per l'attaccante brasiliano è folta e spietata. In particolare sono due club italiani ad essersi mossi: Napoli e Juventus. Mentre per quanto riguarda i partenopei si è parlato di un pre-contratto firmato (cosa che non ha trovato riscontri), i bianconeri sono intrigati dal talento classe 2002.

Secondo quanto scrive 'Tuttosport', infatti, Kaio Jorge, 19enne punta del Santos con il contratto in scadenza a dicembre, sarebbe il primo nome sulla lista di Federico Cherubini per l'attacco. Tutto dipenderà da Cristiano Ronaldo e dalla sua decisione. Qualora il portoghese decidesse di andar via da Torino, la Juventus si fionderà su un attaccante top europeo. I nomi di Mauro Icardi, Dusan Vlahovic e Gabriel Jesus sono quelli più caldi.

Ma, nelle ultime ore, CR7 sembra convinto di rimanere a Torino. Ecco perché i piani della Juve per l'attacco potrebbero cambiare. Sicuramente la dirigenza inserirà una quarta punta nella rosa di Massimiliano Allegri. E l'identikit fatto dall'allenatore toscano corrisponde perfettamente al profilo di Kaio Jorge. Giovane, con ampi margini di crescita e disposto a rimanere all'ombra di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ed Alvaro Morata e pronto a sfruttare le sue occasioni.

Come detto, c’è mezza Europa in corsa per il brasiliano. Oltre a Milan, Napoli e Juve, anche il Bayer Leverkusen ha chiesto informazioni. I rossoneri sarebbero, al momento, in pole, ma con un solo posto da extracomunitario. Anche la Juventus ha lo stesso problema riguardo il tesseramento. Tutte le squadre interessate puntano ad avere Kaio Jorge a parametro zero a gennaio 2022. Ma la mossa decisiva potrebbe essere proprio quella di anticipare i tempi. A costo di corrispondere un indennizzo al Santos e di bruciare il posto da extracomunitario. Il Milan intanto è molto interessato a Sabitzer. Ecco cosa abbiamo scoperto.