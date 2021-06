Calciomercato Milan – Concorrenza dall’estero per Belotti: i dettagli

Non solo Milan e Roma su Andrea Belotti. La concorrenza arriva dall'estero: l'Arsenal pronto a fare un'offerta per il bomber del Torino

Cairo chiede almeno 35 milioni per far partire il 'Gallo', cifra che gli inglesi sarebbero disposti a sborsare. Classe 1993, Belotti ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha ancora rinnovato. Sono ormai anni che l'attaccante bergamasco si conferma ad alti livelli. Anche nell'ultima stagione, decisamente difficile per il Torino, Belotti ha messo a segno 13 gol e fornito 7 assist.