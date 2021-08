Calciomercato Milan – Concorrenza dalla Francia per Daramy: il punto

Il Milan continua la ricerca di una terza punta in questo calciomercato. Per Daramy c'è da registrare la concorrenza di due squadre francesi

Il Milan continua la ricerca di una terza punta in questa sessione di calciomercato. Per Daramy c'è da registrare la concorrenza di due squadre francesi. Secondo quanto riporta 'SempreMilan.com', Lione e Lens sono interessate al giocatore del Copenaghen. I giallorossi, in particolare, sono ancora alla ricerca di un sostituto di Arnaud Kalimuendo ed avrebbero messo nel mirino la punta di origini della Sierra Leone.