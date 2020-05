Calciomercato Milan – Con Rangnick può arrivare Kilian: ecco chi è

CALCIOMERCATO MILAN – Ralf Rangnick è il grande protagonista delle voci che si stanno rincorrendo in orbita Milan sulla questione allenatore. Sembra ormai vicino il suo approdo in rossonero nella prossima stagione al posto di Stefano Pioli. Il tedesco è un famoso scopritore di talenti ed è stato il fiore all’occhiello del Lipsia, squadra attualmente terza in classifica in Bundesliga e ai Quarti di Finale di Champions League.

Appare ovvio come il solo arrivo di Rangnick non sia sufficiente a far rialzare un Milan malato ormai da tempo; ci sarà dunque da costruire una squadra competitiva e giovane, seguendo il volere di Ivan Gazidis. In tal senso, secondo quanto riferisce ‘Kicker.de‘, uno dei primo colpi del ‘Professore’ potrebbe essere Luca Kilian, difensore centrale classe 1999 del Paderborn. Il giocatore potrebbe arrivare al Milan per soli 2 milioni di euro, come previsto da una clausola presente nel suo contratto. Intanto conosciamo meglio un altro talento seguito da Rangnick: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

