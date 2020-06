Calciomercato Milan – Con Raiola si parlerà anche di Antonio Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Maldini avrebbe comunicato a Donnarumma la volontà di fissare al più presto un incontro per parlare del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021. Grande protagonista ovviamente anche Mino Raiola, che si confronterà con la dirigenza rossonera.

In realtà ci sarà da affrontare anche la questione relativa al fratello Antonio, che venne preso da Massimiliano Mirabelli nell’estate 2017 e anche lui è in scadenza di contratto nel giugno 2021. Vedremo se ci sarà un prolungamento anche per lui oppure l’estremo difensore deciderà di andare a giocare altrove. INTANTO IL MILAN E’ INTERESSATO A MILIK. ECCO L’OFFERTA AL NAPOLI, CONTINUA A LEGGERE >>>