Calciomercato Milan – Si complica Emerson Royal: spunta il PSG

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport, il Barcellona continua a chiedere 30 milioni per Emerson Royal. Una cifra fissata dal club blaugrana che complica non poco le speranze del Milan di poter strappare un accordo per il laterale brasiliano.

Peraltro, il Betis Siviglia gode ancora di un anno di prestito del giocatore dal momento che – come Ante Rebic – lo scorso anno si è trasferito in prestito biennale.

Come se non bastasse, su Emerson c’è anche l’interesse del PSG. Leonardo sta chiedendo informazioni per il terzino destro, ruolo in cui il club francese cerca rinforzi.

