Calciomercato Milan – Si lavora al colpo De Ketelaere: le ultime news

Charles De Ketelaere uno degli acquisti top del Milan nel calciomercato estivo? Possibile, ma bisognerà battere le resistenze del Bruges

Charles De Ketelaere possibile colpo di calciomercato del Milan in vista dell'estate. Ne hanno parlato il 'Corriere della Sera' e 'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in edicola. Il fantasista belga del Bruges , classe 2001 , è valutato circa 40 milioni di euro ed il suo club preferirebbe trattenerlo almeno per un'altra stagione.

Possibile, dunque, che il Diavolo tratti De Ketelaere in coppia con Noa Lang, altro calciatore del Bruges nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. È una variabile da tenere in conto. In fondo, entrambi, seppur molto giovani, hanno già una discreta esperienza in Champions.