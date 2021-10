Colombo vola nella Spal: a fine stagione la decisione sul suo futuro

Lorenzo Colombo, classe 2002, sta giocando benissimo in Serie B con la maglia della Spal. Il Milan potrebbe riaccoglierlo nell'estate 2022

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha parlato di Lorenzo Colombo, attaccante del Milan che, in questa stagione, si sta distinguendo in Serie B, nella fila della Spal. Il bomber di Vimercate, classe 2002, ceduto in prestito secco ai ferraresi nel corso dell'ultima estate di calciomercato, ha infatti già segnato 4 gol, di cui un paio sono un concentrato di classe e potenza.

Il ragazzo, che aveva fatto molto bene nel precampionato della stagione 2020-2021 con il Milan, andando anche a segno nei turni preliminari di Europa League a 'San Siro' contro il Bodø/Glimt, sta iniziando a colmare tutte le lacune. Inevitabili, giacché, di fatto, aveva saltato a piè pari la trafila nella Primavera rossonera.

Colombo, adesso, vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Spal e, a fine stagione, avrà accumulato così un bagaglio di esperienza e di gol molto importante. Sempre la prossima estate, dunque, il Milan capirà se sarà arrivato il momento di riportarlo alla base e, magari, puntare su di lui. Oppure se girarlo altrove in prestito per un'altra stagione per completare il suo percorso di maturazione.

A 'Casa Milan' c'è soddisfazione, sia per come sta andando Colombo sia per come sta evolvendo la stagione di Tommaso Pobega al Torino. Ancora troppo presto, però, per fare bilanci.