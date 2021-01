Calciomercato Milan – Colombo saluta: fatta con la Cremonese | News

Calciomercato Milan: Colombo in Serie B per ‘farsi le ossa’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandžukić in, Lorenzo Colombo out. L’arrivo, in rossonero, del centravanti croato ex Juventus ha di fatto portato il club di Via Aldo Rossi a vagliare soluzioni alternative per il suo giovanissimo bomber, classe 2002.

Con Mandžukić, Zlatan Ibrahimović, Ante Rebić, Rafael Leão e Daniel Maldini, infatti, l’attacco del Milan, che ha vissuto momenti di emergenza nera in questi mesi, adesso rischiava, paradossalmente, di divenire troppo affollato. E per Colombo, ragazzo sulla cresta dell’onda, era indispensabile poter proseguire la propria crescita.

Ecco perché, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Milan avrebbe trovato un accordo con la Cremonese per Colombo. Cessione in prestito secco, fino al prossimo 30 giugno, per il centravanti di Vimercate. A Cremona, non molto distante da casa, Colombo avrà così la possibilità di ‘farsi le ossa’ in Serie B e sotto gli occhi di Ariedo Braida, vecchio amico rossonero.

L’ex direttore sportivo del Milan, infatti, dallo scorso 1° dicembre ricopre la carica di direttore generale proprio nella società grigiorossa. La Cremonese, attualmente, è al 14° posto nella classifica della cadetteria. Con l’innesto di Colombo nel proprio reparto avanzato avrà sicuramente un’arma in più da giocarsi nella lotta per la salvezza. Oggi l’attaccante si recherà a Cremona per le visite mediche e la firma sul contratto.

Colombo, in questa stagione, ha totalizzato 9 presenze, per un totale di 276′ sul terreno di gioco, tra Serie A ed Europa League con un gol all'attivo, a 'San Siro' contro il Bodø/Glimt, proprio nei preliminari della competizione europea.