Lorenzo Colombo può lasciare nuovamente il Milan in questo calciomercato estivo dopo la stagione trascorsa a Lecce. Una stagione in granata?

La Salernitana vuole regalare all'allenatore Paulo Sousa tre giocatori prima del ritiro: un esterno sinistro, un centrocampista e un attaccante. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il club campano ci sta provando con il Milan per ottenere, in questa sessione estiva di calciomercato, il prestito di Lorenzo Colombo.