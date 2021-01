Calciomercato Milan – Colombo può partire in prestito | News

Calciomercato Milan: quale fine per Colombo?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lorenzo Colombo, classe 2002, rischia di non trovare più spazio in Prima Squadra con l’arrivo di Mario Mandžukić. Ecco perché, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, l’attaccante di Vimercate potrebbe partire con la formula del prestito secco per giocare con continuità fino a fine stagione. C’è mezza Serie B su Colombo ed anche qualche squadra di Serie A. Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>