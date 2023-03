Calciomercato Milan – I giovani per l’attacco: da Colombo a Maldini

Con Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic non più di primo pelo, il Milan dovrà cercare un attaccante che sia in grado di diventare l'erede delle due punte rossonere. Oltre alle varie ipotesi nel calciomercato Mondiale, il Diavolo potrebbe anche puntare sui talenti in casa: da Colombo a Maldini passando per Nasti. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, nel 2024 si punta sui giovani

Il Milan, si legge, per l’attacco del futuro, probabilmente nel 2024, potrebbe puntare anche su forze fresche e interne andate a farsi le ossa in giro per l’Italia. Il Milan in Serie A osserva Daniel Maldini (Spezia) e la crescita di Colombo (Lecce), mentre in Serie B sta finalmente emergendo Nasti (Cosenza). Tutti e tre i giocatori in prestito dei rossoneri potrebbero tornare a Milanello, dopo esperienze importanti e potrebbero essere delle carte da spendere per il futuro. Colombo, Maldini e Nasti, potrebbero essere il vero futuro dell'attacco del Milan. Calciomercato Milan – Opzione a centrocampo: spunta Grujic