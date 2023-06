Calciomercato Milan – Sticchi Damiani (Lecce): “Riscatteremo Colombo”

In conferenza stampa il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha espresso la volontà di riscattare Colombo dal Milan in questo calciomercato

Presente nella conferenza stampa di fine stagione per il bilancio sull'intero campionato, il presidente del Lecce , Saverio Sticchi Damiani , ha espresso anche la volontà di riscattare in questa finestra di calciomercato Lorenzo Colombo , centravanti classe 2002 di proprietà del Milan : "Per Colombo e Falcone eserciteremo il diritto di riscatto, verseremo la somma. Poi Milan e Sampdoria potranno esercitare il contro-riscatto".

Calciomercato Milan - Opzione contro-riscatto per Colombo

Autore del goal su rigore contro il Monza valso per la salvezza della sua squadra, Colombo si è guadagnato la piena fiducia del Lecce, che eserciterà il diritto di riscatto per trattenerlo in terra salentina anche nella prossima stagione. Tuttavia, come da accordi prefissati, il Milan potrà poi procedere con il contro-riscatto.