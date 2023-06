Calciomercato Milan – Torna Colombo e arriva Kamada. Attesa per Thuram

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 19 giugno 2023. Anche nel corso della giornata, però, i rossoneri hanno trovato ampio spazio sulle cronache. A tener banco, in questo periodo dell'anno, ovviamente, sono i 'rumors' di mercato. Anche perché Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno davvero tanto lavoro da fare per consegnare a Stefano Pioli una squadra più forte di quella dell'ultima stagione. Vediamo insieme, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.