Calciomercato Milan – Colombo ha chiesto la cessione: i possibili scenari

Calciomercato Milan, Colombo decide il suo futuro

Tra i giocatori in dubbio per la prossima stagione c'è anche Colombo il quale ha fatto sapere alla società che è sua intenzione cambiare aria almeno per un anno. Infatti l'italiano, come riportato dal Corriere dello Sport, ha richiesto la cessione. Probabilmente questa scelta è stata maturata solo dopo l'acquisto di Okafor, il quale avrebbe relegato l'attaccante italiano ai margini della squadra per un'altra stagione.