Calciomercato Milan – Colombo bloccato: il Monza attende

I rossoneri, in questa sessione di calciomercato, hanno chiuso 9 colpi. Il decimo potrebbe essere la nuova punta. In quel caso ci potrebbe essere la partenza di Colombo. Come riporta il Corriere della Sera, l'agente di Lorenzo Colombo, Beppe Riso, sarebbe stato informato che il prestito al Monza dell'attaccante classe 2002 non si sbloccherà fino a quando il Milan non troverà un sostituto. Adriano Galliani qualche giorno fa era stato chiaro sulle intenzioni del club lombardo: "l Monza cerca soltanto un attaccante per completare il reparto. L'obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan. Vediamo, noi siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l'abbiamo ancora discussa". Le sue parole a Monza News.