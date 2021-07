Calciomercato Milan – Colombo alla Spal: i dettagli dell’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Lorenzo Colombo tornerà a giocare in Serie B. Lo farà indossando la maglia biancoblu della Spal

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come sia in chiusura la trattativa di calciomercato tra Milan e Spal per Lorenzo Colombo. L'attaccante di Vimercate, classe 2002, tornerà dunque a giocare in Serie B dopo aver trascorso sei mesi, nella passata stagione, nella cadetteria con la Cremonese.