Calciomercato Milan – Cinque top club su Ricci: ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sarà un’estate molto calda per Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista dell’Empoli che, in questa stagione, ha collezionato 22 presenze tra campionato di Serie B e Coppa Italia con la maglia della squadra toscana.

Ricci, infatti, ha attirato su di sé l’interesse di cinque top club, italiani e stranieri. Ricci, vice capitano della Nazionale Italiana Under 19, piace, come noto, al Milan, al Napoli (che sembra, al momento, avvantaggiato nella trattativa per il giocatore, n.d.r.), nonché a Fiorentina e, in Germania, al Borussia Dortmund ed al RB Lipsia.

L’Empoli valuta Samuele Ricci, sotto contratto fino al 30 giugno 2022, almeno 15 milioni di euro. COSÌ HA PARLATO DEL SUO FUTURO IL PRESIDENTE DEL SODALIZIO TOSCANO >>>