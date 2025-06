Calciomercato Milan, cinque squadre su Colombo: ecco dove può finire

Il futuro di Lorenzo Colombo sembra essere lontano dal Milan. Dopo una stagione in prestito all'Empoli, che ha visto l'attaccante di Vimercate classe 2002 mettere a segno 6 reti in campionato ma culminare nella retrocessione in Serie B dei toscani, i nerazzurri non eserciteranno il diritto di riscatto. Ciò significa che Colombo tornerà a Milanello, dove ha un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2028, ma difficilmente vi rimarrà.