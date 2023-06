Samuel Chukwueze è un obiettivo di calciomercato del Milan. La società rossonera, però, non ha ancora presentato un'offerta per il nigeriano

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come, per il ruolo di esterno destro offensivo, oltre a Reiss Nelson, i rossoneri stiano seguendo Samuel Chukwueze, classe 1999, nigeriano del Villarreal autore di 11 assist e 13 gol in 50 partite tra Liga, Conference League e Coppa del Re nell'ultima stagione.