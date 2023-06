Calciomercato Milan – Ala destra: Chukwueze priorità, Nelson alternativa

Per la 'rosea', ad oggi, l'innesto preferito dal Milan per questo calciomercato estivo risponde al nome di Samuel Chukwueze , classe 1999 , nigeriano in forza al Villarreal , autore di 13 gol e 11 assist nell'ultima stagione con il 'Sottomarino Giallo'. Ha già esperienza, ma possibilità di valorizzare ulteriormente il suo talento: corrisponde all'identikit prediletto dai rossoneri.

L'alternativa di calciomercato a Chukwueze, per il Milan, porta a Londra, in casa Arsenal. Piace, infatti, Reiss Nelson, anch'egli del 1999, che ha meno partite giocate e meno gol segnati (solo 3 nell'ultima stagione) rispetto al suo rivale. Ma l'inglese, dal canto suo, ha il contratto in scadenza e potrebbe arrivare a parametro zero. A meno che non decida di rinnovare con i 'Gunners'.