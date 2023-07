Calciomercato Milan – Preso Chukwueze, sotto con Musah. Idea Véliz

Tanto spazio concesso alle notizie sul calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 27 luglio 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità interessanti su 'rumors', trattative e possibili cessioni da parte dei rossoneri. Vediamo insieme, dunque, cosa bolle in pentola di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada nella carrellata di news fin qui pubblicate su 'PianetaMilan.it'.