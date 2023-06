Calciomercato Milan – Due in mediana: Chukwuemeka e Guido Rodríguez

A Londra, però, il giovane Chukwuemeka ha giocato poco. Motivo per cui potrebbe partire con la formula del prestito . I 'Blues', infatti, non vorrebbero perdere totalmente il controllo sul cartellino del giocatore. Per Guido Rodríguez , centrocampista argentino (di passaporto italiano) classe 1994 , occhio alla concorrenza di Napoli e Manchester United .

Il primo è giovane; il secondo è Campione del Mondo con l'Argentina

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, il Campione del Mondo in Qatar 2022 con l'Albiceleste può andare via soltanto a titolo definitivo per un costo intorno ai 15 milioni di euro.