Calciomercato Milan – Chukwuemeka nel mirino del Borussia Dortmund

Il Milan ha bisogno di nuovi innesti a centrocampo e vuole approfittare di questa finestra di calciomercato per rinforzare quel reparto. Da mesi, ormai, un calciatore che viene accostato ai rossoneri è Carney Chukwuemeka del Chelsea, sul quale, però, ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. Il calciatore inglese classe 2003 non rientra nei piani del Blues ed Enzo Maresca, questa stagione, l'ha utilizzato principalmente in Conference League.