Calciomercato Milan – Chiesa, ecco la possibile offerta rossonera

MILAN-CHIESA, L’OFFERTA ROSSONERA

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il Milan potrebbe presto tentare l’affondo per Federico Chiesa. Qualora, infatti, i rossoneri riuscissero a qualificarsi giovedì in Europa League contro il Rio Ave, allora il club di via Aldo Rossi tenterebbe un ultimo tentativo in extremis per l’esterno viola. La richiesta di Rocco Commisso, che fino ad oggi ha sempre sparato alto, si è abbassata rispetto ai 60 milioni di alcune settimane fa.

Il Milan potrebbe affondare il colpo sul modello della trattativa lampo col Brescia per Sandro Tonali, offrendo un prestito oneroso alla Fiorentina, con diritto/obbligo di riscatto. Costo totale dell’operazione che potrebbe essere nell’ordine dei 40 milioni più bonus. In tutto questo potrebbe essere decisiva anche la cessione di Lucas Paquetà, fuori dal progetto di mister Pioli.

