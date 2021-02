Calciomercato Milan – Chi è Lazaar: skills, ruolo e caratteristiche (Video)

Calciomercato Milan, ecco chi è Achraf Lazaar

Nonostante le interessanti operazioni Fikayo Tomori, Soualiho Meite e Mario Mandzukic, il Milan negli ultimi giorni di mercato ha provato anche a prendere un vice Theo Hernandez. La partenza di Andrea Conti al Parma ha lasciato libero uno slot che la società ha provato in extremis a riempire. Nulla da fare, con i profili Matias Vina e Junior Firpo in testa alle preferenze. Un altro nome accostato ai rossoneri è quello di Achraf Lazaar, che si è ben distinto con la maglia del Palermo soprattutto nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016. L’esterno marocchino si è attualmente svincolato dal Newcastle dopo anni in cui ha collezionato poche presenze e facendo ritorno in Italia, in prestito, con le maglie di Benevento e Cosenza. Arriverebbe dunque a costo zero, ma il rendimento attuale e non solo non fa ben sperare.

Difficile capire dove si sia perso il suo talento, evidente nella sua esperienza in rosanero. Velocità, tecnica e grande capacità di cross sembrano ormai essere un lontano ricordo. Il Milan potrebbe provare a far riemergere le sue qualità? Ecco il video per conoscere meglio il giocatore.

