Calciomercato Milan, si lavora con il Chelsea per Ziyech: le ultime

Il Corriere dello Sport, parlando della situazione di calciomercato del Milan, si sofferma sulla questione Hakim Ziyech, esterno classe '93 del Chelsea, tra i principali obiettivi del Diavolo in questa sessione. Il giocatore ha già dato piena disponibilità al suo trasferimento in rossonero e ora le due società stanno trattando per individuare la formula giusta per mandare in porto l'operazione.