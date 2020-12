Calciomercato Milan – Chelsea, Rudiger: “Non sono soddisfatto”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Rudiger

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Quale sarà il futuro di Antonio Rudiger? Il difensore centrale del Chelsea, nell’intervista rilasciata a ZDF, ha parlato brevemente del suo futuro: “Non sono soddisfatto”.

Rudiger ha smentito le voci che vorrebbero l’ex Roma in una nuova squadra già a gennaio, ma è chiaro che il tedesco cerca una nuova sistemazione per giocare con continuità. In Italia lo seguono Milan, Roma e Juventus, ma attenzione anche al Barcellona. Calciomercato Milan: Maldini punta tutto su Jovic. VAI ALLA NOTIZIA>>>