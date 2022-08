Calciomercato Milan, dietrofront Chelsea: bloccato Chalobah

Il Chelsea ci ripensa e blocca la cessione del difensore Trevoh Chalobah , obiettivo di calciomercato del Milan e del RB Lipsia . I Blues, infatti, avrebbero cambiato idea e vorrebbero trattenere in rosa il classe 1999. A dimostrazione di tutto ciò Chalobah è stato schierato titolare da Tuchel nel match di Premier League casalingo contro il Leicester.

Ora, come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan dovrà cambiare obiettivo visto che l'entourage del calciatore ha già comunicato l'intenzione del Chelsea. Il profilo in pole per completare la difesa rossonera, quindi, diventa quello di Malick Thiaw dello Schalke 04. Sullo sfondo, invece, rimane la difficile ipotesi Japhet Tanganga. Centrocampo, dall'Arsenal il colpo last-minute? Le ultime news di mercato sul Milan