Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Interesse per Aubameyang”

Il Milan potrebbe muoversi molto in questo calciomercato, anche alla ricerca della punta del futuro. I rossoneri potrebbero andare a cogliere delle opportunità, come ad esempio il parametro zero Marcus Thuram, anche se resterebbe molto forte la concorrenza del PSG. La nuova dirigenza formata da Moncada e Furlani potrebbe anche essere interessata a riportare in rossonero un attaccante che lasciò il Milan tempo fa, quando era ancora un giovane promettente. Ecco le ultime dall'Inghilterra.