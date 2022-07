Calciomercato Milan – Incastri con Chelsea ed Arsenal: le ultime news

Ziyech fa parte della lista di calciomercato del Milan. L'asse Leeds-Arsenal-Chelsea può liberare l'ex Ajax ma anche frenare altre operazioni

Kenneth Malandrin

Come più volte ribadito nei giorni scorsi, uno degli obiettivi dichiarati del calciomercato del Milan è Hakim Ziyech. Stando alle ultime indiscrezioni, il fantasista marocchino del Chelsea è una realmente una pista concreta. I rossoneri vorrebbero trovare un accordo con i Blues sulla base di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, conoscendo la disponibilità del calciatore a vestire la maglia dei Campioni d'Italia e la flessibilità adottata dal Chelsea nelle ultime trattative.

Il solo Ziyech non sarebbe però sufficiente per ciò che ha in mente il corpo dirigenziale per il futuro del Milan; infatti gli obiettivi per la trequarti sono molteplici: Lang, De Ketelaere, Asensio, Dybala, Traorè e Zaniolo sono i nomi spuntati con più frequenza.

In particolare, i primi due della lista sono stati soggetto di voci che volevano il Milan già a livelli avanzati di negoziazione. Con ogni probabilità, i rossoneri in futuro si rifaranno sotto per i fantasisti del Club Brugge.

INCASTRI DI MERCATO

Per quanto riguarda l'affaire Ziyech, l'accelerata dei londinesi nel contesto dell'operazione Raphinha del Leeds è stata accolta positivamente tra le mura di Casa Milan. Con l'acquisto del brasiliano, il Chelsea si ritroverebbe infatti con 4 ali destre in rosa (Ziyech, Raphinha, Pulisic e Odoi), dando vita ad una situazione di ''sovraffollamento'' che faciliterebbe l'uscita di Ziyech.

Fin qui, tutto bene per il Milan. Ma secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, in caso di passaggio di Raphinha al Chelsea, il Diavolo rischierebbe di perdere un altro obiettivo di calciomercato. Ciò deriva dal coinvolgimento dell'Arsenal nella corsa al 25enne carioca: se questi ultimi dovessero farsi soffiare l'ala, per la quale battagliano insieme ad altre 2-3 squadre, i Gunners si fionderebbero sul profilo di Noa Lang, giocatore altamente apprezzato anche dal Milan.

Come altra conseguenza del passaggio di Raphinha al Chelsea, il Leeds si ritroverebbe con maggiore spazio e denaro per De Ketelaere, nome che autorevoli fonti inglesi hanno in precedenza accostato anche ai Peacocks.