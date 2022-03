Calciomercato Milan – Che rimpianto Danjuma: era vicino nel 2019

Il Milan, in sede di calciomercato, fu molto vicino nell'estate 2019 ad Arnaut Danjuma, attaccante del Villarreal decisivo contro la Juventus

Il calciomercato del Milan non vive soltanto di attualità e presente, ma anche di alcuni retroscena passati che portano, in alcuni casi, a far mordere le mani.

Stabilmente in vetta nelle gerarchie di Unai Emery , l'ex centravanti del Club Brugge era stato, in diverse occasioni, accostato ai rossoneri.

Nell'estate del 2019, infatti, Paolo Maldini cercò di acquistarlo proprio dalla società belga, non trovando, come rivelato dal suo agente Michael Jarman a calciomercato.it, l'accordo sul prezzo del cartellino. Il giocatore si accasò così al Bournemouth per poco più di 15 milioni. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>