Calciomercato Milan – Che feeling con Sanches: colpo per l’estate?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches, centrocampista del Lille, potrebbe sostituire Franck Kessié in rossonero a luglio

Daniele Triolo

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, può rappresentare il grande colpo dei rossoneri per la prossima estate. Quando, con tutta probabilità, il Diavolo dovrà rinunciare a Franck Kessié, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi e che difficilmente lo farà. Questo è il tema dell'approfondimento de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il Milan segue Renato Sanches da quando, giovanissimo (2016) si mise in luce nel Benfica ed ai Campionati Europei vinti con la Nazionale portoghese. Passato al Bayern Monaco, in Bundesliga, per 45 milioni di euro bonus inclusi, il centrocampista lusitano sembrava essersi perso. Il rilancio non arrivò neanche allo Swansea, in Premier League. Nel 2019, però, grazie al trasferimento al Lille, in Ligue 1, Renato Sanches è rinato.

È tornato finalmente ad essere quel bel giocatore ammirato da giovane e, pertanto, il nuovo corteggiamento del Milan, secondo la 'rosea', lo riempie d'orgoglio. Il suo agente, Jorge Mendes, è in costante contatto con Paolo Maldini per il rinnovo di contratto di Rafael Leão. E il discorso torna spesso su Renato Sanches, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e, al momento, non si ha notizia di un possibile rinnovo all'orizzonte.

Per questo il Milan potrebbe sfruttare il momento, puntando ad un prezzo favorevole. Sarebbe un vero affare per il Diavolo: il giocatore, di livello, è ancora nel pieno della sua maturazione tecnica. Per Renato Sanches si sono fatti avanti già alcuni importanti club della Premier League e della Bundesliga, ma il giocatore non vorrebbe tornare dove ha già compiuto dei passi. Motivo per cui l'opzione milanista sta prendendo corpo giorno dopo giorno.

Il Milan, quindi, sta lavorando sull'idea di calciomercato che porta a Renato Sanches. Gettando le basi a gennaio (al fine di bruciare la concorrenza) per il colpo dell'estate rossonera. Così salutare, eventualmente, Kessié sarà un po' meno doloroso. Milan, ecco la vera alternativa in difesa a Botman e Diallo >>>