Calciomercato Milan – Non solo Tonali: ecco chi potrebbe partire

Una cessione importante, ovvero quella di Sandro Tonali . Così potrebbe partire il calciomercato del Milan . Il centrocampista rossonero potrebbe non essere l'unico a lasciare Milanello in questa estate. Come riportato da Tuttosport, il Diavolo dovrà vendere anche i possibili esubero della squadra. Ecco i possibili nomi.

Calciomercato Milan, chi potrebbe partire?

Il Milan, oltre alla cessione di Tonali, sarà chiamato anche ad agire in uscita dove non sarà facile liberarsi di quei giocatori che hanno poco calciomercato. L’Europeo Under 21 potrebbe rilanciare De Ketelaere, per il quale il club chiede 28 milioni. Poi ci saranno da piazzare Adli, uno tra Rebic (che piace in Turchia) e Origi (che potrebbe rimanere come vice Leao) e anche uno tra Messias e Saelemaekers potrebbe andare via, con l’ex Cosenza indiziato principale a essere ceduto. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Ultimi dettagli per la trattativa Tonali-Newcastle