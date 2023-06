Calciomercato Milan – Quante cessioni in programma: la situazione

Fodé Ballo-Touré sarebbe pronto a partire. Il franco-senegalese avrebbe mercato in Francia, Inghilterra e Germania: dalla sua cessione il Milan può incassare tra i 5 e i 7 milioni. Sempre in Francia potrebbe fare ritorno Yacine Adli, appena 138 minuti giocati di cui 60 da titolare: i movimenti in entrata tra mediana e trequarti lo spingono sempre più lontano dal Milan.

La situazione De Ketelaere

De Ketelaere ha salutato l’Europeo Under 21 con il suo Belgio sulle stesse frequenze dalla prima, deludente annata in rossonero. A oggi, la dirigenza non avrebbe cambiato idea: CDK per ora resta. Ma se arriveranno offerte in questo calciomercato, il Milan sarebbe pronto ad ascoltarle: per evitare una minusvalenza, servirebbero almeno 28 milioni. L'Atalanta sarebbe sulle sue tracce, ma solo in prestito con diritto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si abbassa la clausola, occasione in difesa