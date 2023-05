Calciomercato Milan – Dall’attacco alla difesa: il punto sulle cessioni

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , potrebbe muoversi molto, sia in entrata che in uscita. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla anche delle possibili mosse del Milan e delle cessioni dei rossoneri. Dall'attacco alla difesa, ecco la situazione.

Calciomercato Milan, ecco chi potrebbe partire

Se dalla Turchia e dall’Inghilterra, si legge, arrivano richieste d’informazioni per Divock Origi, dalla Germania potrebbero arrivare offerte per Ante Rebic. Il croato ha disputato un’annata molto al di sotto delle aspettative. Complicato il riscatto di Aster Vranckx dal Wolfsburg, potrebbe essere alle battute finali dell’esperienza a Milano. Con l’arrivo di Sportiello a parametro zero lasceranno anche Mirante e Tatarusanu. Valutazioni su Adli che va a caccia di minutaggio, per lui ipotesi prestito. Interessa alla Salernitana ma c’è anche l’opzione estero. Tutti potrebbero salutare in Milan nella prossima sessione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Un punto per la Champions, poi la rivoluzione nel calciomercato