Calciomercato Milan – Cessione Duarte? Cifre ed impatto a bilancio | News

Calciomercato Milan, cosa succede se parte Duarte

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La solidità della coppia Simon Kjær–Alessio Romagnoli, l’esplosione di Pierre Kalulu e Matteo Gabbia e la ricerca di un nuovo centrale sembrano spingere lontano da Milanello il brasiliano Léo Duarte. Arrivato dal Flamengo nell’estate 2019, il giovane centrale non è mai riuscito ad imporsi tra infortuni e problemi di ambientamento vari.

Nella scorsa sessione estiva il Milan aveva ricevuto soltanto offerte di prestito, rifiutandole per la coperta corta, ma stavolta potrebbe dare l’ok anche ad una simile forma. Il valore netto a bilancio di 7,7 milioni induce infatti alla massima prudenza in sede di trattativa. Onde evitare una minusvalenza, per il Milan potrebbe infatti essere conveniente prestarlo per 6 mesi – magari in Brasile – e poi trattare la cessione a cifre più basse e vantaggiose.

In ogni caso, anche qualora dovesse partire in prestito, Duarte garantirebbe al Milan un piccolo risparmio a bilancio. Tra quota di ammortamento (1,1) e stipendio lordo (1,52), il brasiliano pesa a bilancio per 2,6 milioni. Una cifra esigua, che però garantirebbe al Diavolo maggiore libertà in entrata.

Per questo è facile ipotizzare che il duo Paolo Maldini-Frederic Massara proverà in ogni modo a piazzare il brasiliano. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO MILAN >>>