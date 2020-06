Calciomercato Milan – Cessione Conti? Cifre ed impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato in pompa magna nell’estate 2017 dall’Atalanta, complice una serie di infortuni Andrea Conti non è mai riuscito a farsi amare dai tifosi del Milan. Il suo rendimento in rossonero non è mai stato neanche lontanamente paragonabile a quello avuto a Bergamo sotto l’ala protettrice di Gian Piero Gasperini ed è per questo che il club rossonero sta seriamente pensando ad una sua cessione in vista della prossima stagione.

Prima di metterlo sul mercato e di trattare la sua partenza, però, il Milan deve fare i … conti con il bilancio. Il terzino classe 1994 ha infatti un valore a bilancio di € 9.680.000, per cui va ceduto solo ad una cifra pari o superiore rispetto a quella indicata, onde evitare una pericolosa minusvalenza. Ad oggi non ci sono club intenzionati ad offrire una decina di milioni per Conti, per cui i rossoneri potrebbero anche pensare ad un’operazione in prestito come quella che, a gennaio, ha riguardato Mattia Caldara.

D'altra parte un addio in prestito garantirebbe al Milan di risparmiare i € 3.500.000 di stipendio lordo. Una cifra alta, alla quale aggiungere – in caso di partenza a titolo definitivo – la quota di ammortamento annuo di € 4.840.000 per un totale di risparmio annuo a bilancio di € 8.340.000. Conti alla mano, la partenza del numero 12 sarebbe vantaggiosa per il Milan: arriveranno acquirenti disposti a soddisfarne le richieste?