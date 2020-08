Calciomercato Milan – Cessione Calabria: le formule avallate dai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto ricordato dal quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il terzino destro rossonero Davide Calabria, classe 1996, che si è appena legato all’agenzia spagnola ‘You First Sports‘, potrebbe andare a giocare nella Liga iberica nella prossima stagione.

Calabria, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022, infatti, è sul mercato: il Milan vuole cedere lui, anziché Andrea Conti, perché dalla sua partenza il club di Via Aldo Rossi ne ricaverebbe una plusvalenza totale, essendo il numero 2 cresciuto nel vivaio della società meneghina.

Per Calabria è in atto un derby andaluso, tra Betis (favorito) e Siviglia. Il Milan lascerà partire il suo laterale difensivo o a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, formule che garantiscono, entrambe, introito di denaro fresco nelle casse del Diavolo e plusvalenza. Altre modalità di cessione non sono contemplate per lui.

LE ULTIME SUI RINNOVI DI GIGIO DONNARUMMA, HAKAN ÇALHANOGLU E ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>