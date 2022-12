Calciomercato Milan – Cessione Adli? Cifre e impatto a bilancio

Yacine Adli, arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2022, potrebbe andare via a gennaio. Facciamo due conti sui possibili guadagni

Daniele Triolo

Yacine Adli, centrocampista francese, è arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2022, proveniente dal Bordeaux, per € 8.500.000, così come evidenziato nei documenti ufficiali di bilancio del club rossonero. Acquistato in realtà nell'estate 2021, il suo approdo a Milanello si è concretizzato l'anno seguente, dopo un'ulteriore stagione ai 'Girondins', ma in prestito.

Calciomercato Milan: cosa succede in caso di partenza di Adli — Con il Milan di mister Stefano Pioli, però, Adli ha avuto davvero poco spazio nella prima parte di questa stagione. Solo 4 presenze, tutte in Serie A (è stato, infatti, escluso dalla lista UEFA per la partecipazione in Champions League), per un totale di appena 114' sul terreno di gioco. Una sola partita, Verona-Milan 1-2 dello scorso 16 ottobre 2022, l'ha iniziata da titolare.

Lo scarso utilizzo (se non nelle amichevoli) e le richieste che arrivano, periodicamente, in sede ai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbero portare Adli ad andare via dal Milan nel calciomercato invernale 2023. Ma cosa succederebbe nel bilancio del Milan in caso della partenza del classe 2000 verso altri lidi?

I calcoli sull'eventuale cessione del francese a gennaio — Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2026, al 1° gennaio 2023 il cartellino di Adli vale, nel bilancio del Milan, esattamente € 5.950.000. Accettando a gennaio un'offerta, dunque, pari a questa cifra il Diavolo, in caso di una cessione del francese, non ci rimetterebbe neanche un euro. Nel caso in cui, invece, logicamente, Adli partisse per un'offerta superiore a quella cifra, i rossoneri iscriverebbero una plusvalenza in bilancio.

Ma quanto costa, in totale, Adli nel bilancio del Milan? Per la stagione in corso, ancora € 1.375.000. Cifra data dai sei mesi residui della quota di ammortamento annuale del cartellino in bilancio (€ 850.000) più i sei mesi residui dello stipendio lordo annuale (€ 525.000).

Vendendo, quindi, Adli a gennaio, ipoteticamente per una cifra pari al valore del suo cartellino, il Milan risparmierebbe, nel bilancio 2023, esattamente € 1.375.000 e incasserebbe € 5.950.000. Per un guadagno complessivo sul giocatore di € 7.325.000. Cifra che aumenterebbe nel caso in cui il Diavolo realizzasse, invece, una plusvalenza - anche piccola - sul valore del cartellino.

E se partisse in prestito? Ecco qui alcuni conti — È possibile, però, almeno stando ai 'rumors' di mercato, che il Milan decida di cedere Adli in prestito nel calciomercato invernale 2023. In quel caso, che conti andrebbero fatti? Tanto dipenderebbe, infatti, dalle modalità con le quali il Diavolo farebbe partire Adli per sei mesi verso un'altra destinazione. Le analizziamo insieme qui di seguito.

1 - Cessione in prestito oneroso con ingaggio pagato da altro club: il Milan risparmierebbe l'intero importo di € 1.375.000 in bilancio fino a fine stagione. Ovvero la quota di ammortamento semestrale di € 850.000 (che rappresenterebbe - per ipotesi - la cifra che pagherebbe per il prestito l'altro club) più lo stipendio lordo semestrale (€ 525.000) del francese.

2 - Cessione in prestito oneroso con ingaggio pagato dal Milan: il club rossonero risparmierebbe € 850.000 in bilancio fino a fine stagione, dati dalla quota di ammortamento semestrale che rappresenterebbe - per ipotesi - la cifra che pagherebbe per il prestito l'altro club.

3 - Cessione in prestito gratuito con ingaggio pagato da altro club: il Milan risparmierebbe € 525.000, dati dallo stipendio semestrale di Adli in rossonero.

4 - Cessione in prestito gratuito con ingaggio pagato dal Milan: ça va sans dire, il Diavolo si priverebbe dell'ex Bordeaux per sei mesi continuando, però, a trattenerlo in bilancio a costo intero. Non risparmiando, quindi, nulla sulla sua partenza.