Calciomercato Milan – Centrocampo, Vranckx alternativa di Onana / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla situazione relativa al centrocampo. L'obiettivo numero uno rimane Jean Onana, classe 2000 del Bordeaux, per il quale i rossoneri hanno presentato un'offerta da 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita per acquistarlo a titolo definitivo. Il club francese vorrebbe leggermente alzare le cifre; la distanza non è incolmabile, ma non si può certamente parlare di operazione chiusa.