Calciomercato Milan – Centrocampo, Szoboszlai nome caldo | News

Calciomercato Milan, per l’estate torna di moda Szoboszlai

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo, resta un obiettivo di mercato concreto del Milan. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Già in due occasioni, va ricordato, il numero 14 della compagine austriaca è stato ad un passo dal vestire la maglia rossonera.

La prima volta, ha ricordato la ‘rosea‘, con Zvonimir Boban, che aveva praticamente trovato un accordo per il trasferimento di Szoboszlai al Milan prima che saltasse tutto per via del suo licenziamento dal club rossonero. La seconda volta, invece, quando il giocatore era stato precettato personalmente da Ralf Rangnick. Il manager tedesco, suo scopritore, avrebbe dovuto rilevare Stefano Pioli alla guida del Diavolo.

Il dietrofront dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, quindi, ha fatto saltare l’arrivo di Szoboszlai in rossonero. O, forse, soltanto rinviato il trasferimento. Il calciatore ungherese, infatti, continua ad essere vincolato al RB Salisburgo da una clausola di rescissione di soli 25 milioni di euro. Cifra assolutamente congrua all’elevato valore del centrocampista, anche in rapporto all’età.

Ed il Milan, che non ha mai dimenticato Szoboszlai, prepara il suo assalto per il prossimo calciomercato estivo.