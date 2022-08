Calciomercato Milan – Per il centrocampo spunta anche Santamaria

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo e guarda in Francia: oltre ai già noti Sissoko, Fofana e Onana , piace Baptiste Santamaria del Rennes. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. L'infortunio di Sandro Tonali è meno grave del previsto, ma urgono comunque pedine in una zona lasciata orfana dal partente Kessié . Tornati Pobega e Adli dai rispettivi prestiti, ma il secondo viene considerato più nel ruolo di trequartista/ala destra da Pioli. Ecco perché rimangono come centrocampisti davanti alla difesa Tonali, Bennacer e Pobega , oltre che il jolly Krunic. Bakayoko , infatti, è ai margini del progetto tecnico rossonero e potrebbe anche partire qualora arrivasse un rinforzo dal mercato.

Contatti con gli agenti di Jean Onana del Bordeaux, che resta uno dei profili preferiti dal duo Maldini-Massara. Ma anche la pista Seko Fofana sembra prendere corpo nelle ultime ore. Sullo sfondo, al momento, rimangono Sissoko dello Strasburgo, Matar Sarr del Tottenham e Raphael Onyedika del Mitdjylland. L'ultima idea, però, porta a Baptiste Santamaria del Rennes. Lo riferisce, come detto, La Gazzetta dello Sport. Si tratta di un classe 1997, francese, che può agire anche da mezzala grazie a buoni mezzi fisici e tecnici. Un centrocampista di corsa, ma anche di qualità, proprio quello che vorrebbe Pioli nel suo Milan. Qualche anno fa, Santamaria è stato accostato anche al Napoli, salvo poi passare al Friburgo. Viene valutato intorno ai 10 milioni di euro, prezzo accessibile, ma l'età inizia ad essere un po' altina in rapporto alle scelte del Milan negli ultimi anni. In carriera Santamaria ha collezionato oltre 300 presenze tra Francia e Germania, mettendo a referto 19 gol e 9 assist in totale. Milan, Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni ... >>>