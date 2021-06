Calciomercato Milan – Centrocampo, occhi su tre talenti della Ligue 1

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié e Ismaël Bennacer faranno la Coppa d'Africa. Serve almeno un nuovo innesto in mezzo

Il Milan , nel calciomercato estivo, dovrà necessariamente andare a pescare almeno un altro centrocampista. Se non addirittura due. Questo perché, dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 , la squadra di Stefano Pioli perderà Franck Kessié e Ismaël Bennacer . I due titolari della mediana del Diavolo saranno infatti impegnati in Coppa d'Africa con le proprie Nazionali, la Costa d'Avorio e l' Algeria .

Il solo Sandro Tonali , che sarà riscattato dal Brescia , non potrà bastare. Ecco perché il Milan sta tenendo sotto osservazione vari calciatori che possono fare al suo caso. Soprattutto nel campionato francese, la Ligue 1 , dal quale i rossoneri, nelle ultime stagioni, stanno pescando con continuità. Basti pensare agli arrivi di Rafael Leao (Lille), Pierre Kalulu (Olympique Lione) e, per ultimo, Mike Maignan (sempre dal Lille).

Nella fattispecie, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan, per questo calciomercato ormai alle porte, sta monitorando da vicino Youssouf Fofana , classe 1999, del Monaco ; poi Boubacar Kamara , classe 2000, dell' Olympique Marsiglia e, infine, Mahdi Camara , classe 1998, del Saint-Étienne .

Fofana, che il Diavolo segue sin dall'anno scorso, quando si era messo in luce nello Strasburgo, piaceva anche all'Atalanta. Poi ha scelto di approdare nel Principato. Bravo a giocare tanto da mediano quanto da mezzala: la sua duttilità potrebbe tornare utile a Pioli. Camara è un classico centrocampista centrale da mediana a due, perfetto per il 4-2-3-1 dei rossoneri. Poi c'è Kamara, nato difensore, ma esploso da centrocampista.