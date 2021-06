Calciomercato Milan – Centrocampo, in risalita le quotazioni di Kamara

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia è un nome molto gradito al Diavolo. Il punto sul francese

Il nome di Boubacar Kamara torna a farsi largo tra le idee di calciomercato del Milan. Lo ha sottolineato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il Diavolo, come noto, acquisterà un centrocampista in questa sessione estiva. Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, infatti, partiranno per la Coppa d'Africa ed il solo Sandro Tonali, lì in mezzo, non potrà bastare. Anche perché i rossoneri hanno deciso di non riscattare Soualiho Meïte, che farà quindi ritorno al Torino.