Calciomercato Milan – Centrocampo: idea Vecino. Paqueta invece…

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, riporta una clamorosa indiscrezione di mercato. Viste le difficoltà per arrivare a Tiemoué Bakayoko, il Milan sta pensando all’idea Matias Vecino. Il centrocampista nerazzurri, rientrato da un infortunio, è in uscita dall’Inter, che ha bisogno di sfoltire la rosa. I rossoneri potrebbero chiedere così un prestito ai cugini. Un nome che torna di nuovo di moda, dopo gli approcci dello scorso gennaio, in cui si era parlato di uno scambio con Franck Kessie.

Per un giocatore che potrebbe arrivare, eccone un altro sul piede di partenza. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno seriamente valutando l’idea di cedere Lucas Paqueta. Il brasiliano, arrivato a gennaio 2019, aveva convinto tutti nei suoi primi 6 mesi. Situazione temporanea, perché il suo rendimento è calato vistosamente nella stagione appena terminata. Paqueta, acquistato per più di 35 milioni di euro, si è pesantemente svalutato. Impossibile ottenere nuovamente quella cifra, molto più probabile che il prezzo possa aggirarsi sui 20-25 milioni.

Nelle ultime settimane si è registrato il forte interesse del Lione. Il procuratore di Paqueta, Edoardo Uram, è molto vicino al direttore sportivo Juninho Pernambucano. Un dialogo costruttivo che potrebbe concretizzarsi in trattativa soltanto dopo la doppia cessione dei francesi di Jeff Reine-Adelaide e Memphis Depay.

Quel che sembra scontato è che per lui non c’è più posto al Milan. Nelle 12 partite post-lockdown Stefano Pioli lo ha utilizzato soltanto come alternativa al titolarissimo Hakan Calhanoglu. L’allenatore rossonero lo vede come trequartista, ma il turco non si tocca. Per questo motivo l’ex Flamengo si trova adesso ad un bivio: provare a scalare le gerarchie di Pioli al Milan o provare ad affermarsi altrove. Soltanto i prossimi giorni saranno in grado di dare una riposta definitiva.

