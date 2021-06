Calciomercato Milan – Centrocampo, Bakayoko o Kamara per il Diavolo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Tiémoué Bakayoko e Boubacar Kamara sono nel mirino dei rossoneri per il settore mediano del campo

Daniele Triolo

Il Milan sta cercando un nuovo centrocampista per questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, i primi due nomi sul taccuino del club di Via Aldo Rossi sono entrambi francesi. Si tratta di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, di proprietà del Chelsea e di Boubacar Kamara, classe 1999, dell'Olympique Marsiglia.

Tanto Bakayoko quanto Kamara hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Per il primo, che ha già giocato in rossonero nella stagione 2018-2019, il Diavolo sta parlando con i 'Blues' nell'ambito di un'operazione a più ampio respiro che potrebbe comprendere anche Olivier Giroud e Hakim Ziyech.

Per il secondo, invece, l'OM chiede 20 milioni di euro per la cessione del cartellino a titolo definitivo. E senza contropartite tecniche. Il Milan, per ora, ha valutato Kamara 12 milioni di euro più bonus. Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>