Calciomercato Milan – Ceccarini: “Nuovo portiere, bloccato Raveyre”

Noah Raveyre è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Il portiere potrebbe già essere stato bloccato

Il Milan è pronto per la nuova sessione di calciomercato . Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero cercare vari profili. I rossoneri dovranno intervenire, la squadra ha mostrato delle falle importanti in questa prima fase della stagione. Vedremo quali saranno le prossime mosse della dirigenza.

Non solo la sessione invernale, il Milan pensa già al calciomercato estivo. Maldini e Massara potrebbero aver bloccato un portiere.

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Niccolò Ceccarini a TMW, il Milan avrebbe bloccato il portiere francese Noah Raveyre. Il classe 2005 è di proprietà del Saint-Etienne e potrebbe essere il prossimo investimento per un calciatore giovane. I rossoneri hanno bisogno di un nuovo portiere, sia per gli infortuni di Maignan sia per l'età di Tatarusanu.