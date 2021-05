Calciomercato Milan – Ceccarini: “Il nome di Scamacca resta caldo”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo, resta nel mirino del Diavolo

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini , nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb', ha parlato delle possibili mosse del Milan nel calciomercato estivo 2021. Movimenti che riguardano la difesa ma soprattutto l'attacco.

"Il Milan sta parlando anche con il Manchester United per Diogo Dalot. La richiesta dei 'Red Devils' resta molto alta. Nei discorsi avviati c’è anche quello per tenere un’altra stagione Brahim Díaz, che è in prestito secco dal Real Madrid", ha esordito Ceccarini.