Calciomercato Milan – Ceccarini: “Contatti continui per Yacine Adli”

L'esperto di calciomercato, Nicolò Ceccarini, ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Bordeaux per Yacine Adli e su Florenzi

L'esperto di calciomercato, Nicolò Ceccarini, ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Bordeaux per Yacine Adli. Di seguito uno stralcio del suo editoriale su 'TuttoMercatoWeb': "Il Milan si sta muovendo per cercare un altro colpo a centrocampo e ora l'obiettivo è diventato Adli del Bordeaux. La richiesta del club francese è di circa 10 milioni di euro. Maldini e Massara vorrebbero spendere un po' meno. I contatti tra le parti sono continui per trovare una soluzione in tempi relativamente brevi. Intanto va avanti, anche se non con la velocità che ci si aspettava, l'affare Florenzi. L'obiettivo è chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di piazzamento Champions intorno ai 6-7 milioni di euro". Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: da Ziyech a Vlasic.